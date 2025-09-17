Почему Талызина лишила дочку наследства

Знаменитость затаила обиду на родственницу

Актриса Валентина Талызина, несмотря на трудности в отношениях с внучкой, решила оставить ей все свое наследство. Знаменитость, которая незадолго до смерти жаловалась, что родственница ее предала, сыграв тайную свадьбу без приглашения бабушки, не стала менять условия своего завещания. При этом дочь артистки осталась без ничего.

По словам источников, близких к семье, сейчас родственники ждут положенного полугодового периода для вступления в наследство. После себя она оставила квартиру в центре Москвы, стоимость которой доходит до 50 млн рублей, а также дачу в Подмосковье за 40-50 млн рублей. Все это достанется Анастасии Талызиной.

Знакомые семьи утверждают, что никакого возмущения у родственников актрисы это не вызывает.

"Никаких споров нет. Бабушка была мудрая, все организовала. Ксения, дочь Валентины Талызиной, полностью на стороне Насти", – поделились они.

Незадолго до смерти актриса признавалась, что на свадьбу внучки ее не позвала дочь – она опасалась, что из-за взрывного характера Валентины Илларионовны мероприятие может пройти неудачно, хотела сберечь Анастасию в такой важный день. Сама Талызина указывала, что если бы ее попросили заткнуться, то послушалась бы, но увидела торжество своими глазами, не чувствуя себя преданной и брошенной.