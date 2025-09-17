Блогер Марьяна Ро заявила о пережитом изнасиловании

Фото: соцсети
Бывший возлюбленный уже ответил на обвинения

Популярный блогер Марьяна Ро сообщила, что в 14 лет стала жертвой изнасилования. По ее словам, к интиму ее принудил партнер Ивангай, который был старше ее на три года. Знаменитость уверяет, что молодой человек прибегал к лжи и манипуляциям, чтобы получить желаемое.

Марьяна утверждает, что после случившегося она долго испытывала психологические проблемы: у нее было отторжение близости, а все, что было связано с сексом, вызывало у девушки отвращение и истерики. 

"Моя психика находилась под сильнейшим стрессом из-за травмы, изоляции и зависимости, это прямое отражение того, что переживала, а не какая-то "игра" или "угроза"", – написала она.

Блогер утверждает, что вместе с этим Ивангай подсадил ее на легкие наркотические вещества, а также преследовал после расставания, передает женский журнал "Клео.ру".

При этом сам молодой человек обвинения в свой адрес отрицает. Он уверяет, что Марьяна всегда сама выступала инициатором интимной связи и была "сексуально гиперактивной". Ивангай заявил, что из-за отказов в сексе девушка выходила из себя и закатывала истерики. Также блогер настаивает, что никогда не применял силу и не прибегал к унижениям возлюбленной.

"Она была для меня принцессой, королевой, с которой я сдувал пылинки", – уверяет он.

Знаменитость указал, что Марьяна каждый раз угрожала суицидом, когда он хотел от нее уйти и однажды даже нанесла ему увечье. Сейчас он уверен, что все заявления бывшей девушки – лишь попытка его уничтожить в медийном плане. При этом его оправдания являются желанием защитить себя, а не заклеймить ее.

