"Атрофия пошла": у Чумакова отказали ноги

Артист признался, что пережил адские муки

В августе певцу Алексею Чумакову потребовалась срочна операция на позвоночнике. Во время заграничного отпуска он резко почувствовал себя хуже: у него начались адские боли и он перестал чувствовать свои ноги.

"Ты уже встать не можешь, потому что атрофия пошла. И это вот так происходит (по щелчку пальцев). Самое главное, атрофия же происходит ниже пояса во всех смыслах слова", – признался артист.

В итоге поездку пришлось срочно прервать, после приземления самолета его сразу же встретили врачи, которые отвезли на операцию. Оказалось, что у Чумакова произошел разрыв межпозвоночных дисков, которые защемили нерв и часть спинного мозга. Была вероятность, что знаменитость может остаться инвалидом.

После пятичасового хирургического вмешательства Чумакову поставили в позвоночник шесть штифтов. Несмотря на сложность операции, реабилитация артиста пошла довольно быстро, и уже через несколько дней он смог вернуться на сцену.

Сейчас Алексей чувствует себя хорошо. По его словам, срочное вмешательство потребовалось из-за того, что долгое время он игнорировал симптомы недуга, стараясь заглушить боль таблетками и надеясь, что все пройдет.

