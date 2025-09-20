Шаляпин объяснил резкое повышение своих гонораров

Шаляпин объяснил резкое повышение своих гонораров
Фото: соцсети
Знаменитость рассказал, что на внешность уходит много денег

В последнее время певец Прохор Шаляпин находится на волне популярности. Его стали чаще звать на корпоративы, концерты и передачи, из-за чего график артиста стал сильно загружен. Вместе с этим он резко поднял свои гонорары – за четыре часа выступления знаменитость просит не менее миллиона рублей.

Как рассказал Прохор, он считает себя не хуже, чем Надежда Кадышева и Татьяна Буланова, у которых все расписано на полгода вперед. Поэтому артист уверен, что тоже имеет право повысить свои доходы за счет популярности и собственного таланта.

Также Шаляпин отметил, что уже не молод, а поддерживать хороший внешний вид для общественной личности очень важно. И сейчас ему нужно больше денег для того, чтобы сохранить красоту.

"Простите, но мне нужно держать себя в тонусе. Поход к косметологу стоит огромных денег, а молодость и товарный вид сохранять нужно. Да и, в целом, вы сами знаете, что нынче жизнь стала очень дорогой в Москве", – заявил знаменитость.

По его словам, новый ценник нисколько не отпугнул заказчиков – его продолжают активно звать на мероприятия, соглашаясь заплатить семизначную сумму.

Источник: ОСН

