Кого на Руси называли "ёкарный бабай"

Прошлое страны таит много необычных слов

Фраза "ёкарный бабай" давно вошла в разговорную речь как эмоциональная реакция и выражает удивление, досаду или радость. Но ее истинное происхождение остается загадкой: лингвисты и этнографы предлагают несколько версий.

Слово "бабай" в тюркских языках означает "дед". В старину им пугали детей: "будешь плохо себя вести – придет бабай". Владимир Даль также упоминал "бабайку" как образ ночного страшилища.

Есть и другая трактовка. В XIX веке каторжники называли "бабаями" татарских ростовщиков, а позже в уголовном жаргоне так стали именовать любого лихоимца. Со временем слово приобрело негативный оттенок.

Существует и версия, что выражение связано с фразой "е ханэ бабай", что дословно означает "хана деду". Слово "хана" закрепилось в разговорной речи в значении "конец, гибель". Одни исследователи связывают его с ивритом, другие – с тюркскими языками.

Однако многие филологи считают "ёкарный бабай" лишь эвфемизмом, заменой грубых слов. Как и "блин" или "ё-моё", он помогает смягчить речь и выразить эмоции без ругательств.

Так или иначе, выражение прочно закрепилось в языке, и сегодня его употребляют многие.