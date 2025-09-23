Гэри Бьюзи приговорили к двум годам условно за поведение на фестивале

Любимца публики признали виновным

Американский актер Гэри Бьюзи получил два года условного срока за то, как вел себя на мероприятии, посвященном ужастикам. Речь идет об инциденте, который случился еще три года назад.

Тогда 81-летнюю знаменитость обвинили в том, что он позволял себе недопустимые прикосновения к представительницам прекрасной половины человечества.

Помимо условного срока, судебные эксперты обязали звезду сдать образцы ДНК и запретили контактировать с двумя потерпевшими.

Адвокат знаменитости заявил, что его подзащитный рад завершению этого дела, так как на протяжении трех лет оно вызывало крайне негативное внимание со стороны прессы, хотя артист считает, что оказался в такой ситуации не по своей вине.