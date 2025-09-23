"Трогать не надо": Немоляева в ужасе от пересъемки "Служебного романа"

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Актриса Светлана Немоляева отреагировала на пересъемки "Служебного романа" в новом комедийном ключа – знаменитость не стала скрывать, что в ужасе от инициативы современных киноделов.
Напомним, ранее стало известно, что телеканал ТНТ намерен снять фильм-пародию про приключения Шурика, куда также войдут несколько сцен из "Служебного романа". Роль Калугиной получила Ляйсан Утяшева, а Новосельцева сыграет Павел Воля.
Многие россияне резко отреагировали на эту идею в соцсетях. Они уверены, что артисты и режиссеры только опошлят легендарное советское кино. Некоторые и вовсе выразили мнение, что нужно запретить снимать такие пародии на классику. Похожего мнения придерживается и народная артистка РСФСР.
Немоляева отметила, что категорически против пересъемки "Служебного романа". Она уверена, что делать этого не нужно, поскольку для своего времени этот фильм слишком знаковый. Большинство актеров картины живы, а реплики люди помнят наизусть. Поэтому делать пародию – занятие неблагодарное.
Артистка указала, что лучше делать ремейки тех фильмов, которые публика уже успела позабыть.
"А те картины, которые помнят, трогать не надо", – подытожила она.
Удар оказался одним из самых разрушительных за последнее время
Деталями спецоперации поделился информированный источник