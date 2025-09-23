"Трогать не надо": Немоляева в ужасе от пересъемки "Служебного романа"

"Трогать не надо": Немоляева в ужасе от пересъемки "Служебного романа"
Фото: АГН "Москва"
Актриса категорически против пародий на легендарное кино

Актриса Светлана Немоляева отреагировала на пересъемки "Служебного романа" в новом комедийном ключа – знаменитость не стала скрывать, что в ужасе от инициативы современных киноделов.

Напомним, ранее стало известно, что телеканал ТНТ намерен снять фильм-пародию про приключения Шурика, куда также войдут несколько сцен из "Служебного романа". Роль Калугиной получила Ляйсан Утяшева, а Новосельцева сыграет Павел Воля.

Многие россияне резко отреагировали на эту идею в соцсетях. Они уверены, что артисты и режиссеры только опошлят легендарное советское кино. Некоторые и вовсе выразили мнение, что нужно запретить снимать такие пародии на классику. Похожего мнения придерживается и народная артистка РСФСР.

Немоляева отметила, что категорически против пересъемки "Служебного романа". Она уверена, что делать этого не нужно, поскольку для своего времени этот фильм слишком знаковый. Большинство актеров картины живы, а реплики люди помнят наизусть. Поэтому делать пародию – занятие неблагодарное.

Артистка указала, что лучше делать ремейки тех фильмов, которые публика уже успела позабыть. 

"А те картины, которые помнят, трогать не надо", – подытожила она.

Источник: Абзац

