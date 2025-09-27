Вдова и дочь Халка Хогана вступили в конфликт из-за кремации его тела

Тайна смерти Халка Хогана: вдова и дочь вступили в конфликт из-за кремации
Халк Хоган. Фото: соцсети
Родственницы не дают звезде успокоиться с миром

Смерть Халка Хогана, ушедшего 24 июля на 72-м году жизни, обернулась громким семейным скандалом. Между его дочерью Брук и вдовой Скай Дейли возникли серьезные разногласия по поводу судьбы тела легендарного рестлера.

37-летняя наследница категорически выступила против кремации без ее согласия. Она также усомнилась в официальной версии, где причиной кончины названы последствия недугов, заявив, что не исключает врачебной халатности или умышленных действий.

Отмечается, что теперь местные правоохранительные органы продолжают разбирательство, хотя изначально вероятность криминальной версии считалась низкой.

Вдова знаменитости, с которой он связал себя узами брака в 2023 году, отказывается раскрывать результаты вскрытия и настаивает на скорейшей кремации, что только усиливает конфликт внутри семьи.

Источник: RadarOnline ✓ Надежный источник

