Муж Распутиной объяснил, почему они решили пойти в ЗАГС после 25 лет отношений

Пара четверть века счастлива

Популярная российская исполнительница Маша Распутина и продюсер Виктор Захаров решили узаконить отношения после 25 лет совместной жизни. Пара расписалась в ЗАГСе, хотя, как признался мужчина, они никогда не придавали этому шагу особую важность. По его словам, причиной откладывания бракосочетания был плотный гастрольный график знаменитости.

Счастливый муж отметил, что для них долгие годы печать в паспорте не имела принципиального значения, ведь главное – любовь и многолетняя преданность.

Однако, обсудив вопрос на семейном совете, они все же решили оформить союз. Возлюбленный звезды подчеркнул, что многие делают это даже в преклонном возрасте, и ничего необычного в таком решении нет.

От пышного праздника пара отказалась. Свадьба прошла в кругу самых близких друзей и родных. Торжество было скромным, без излишеств и показной роскоши. Новоиспеченный супруг добавил, что глубоко любит свою избранницу и спустя десятилетия отношений по-прежнему восхищается ею.