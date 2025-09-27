Сын Алибасова объяснил, почему отец выпил "Крота"

Сын Алибасова объяснил, почему отец выпил "Крота"
Фото: АГН "Москва"
Несколько лет назад семейство имело крайне скандальную репутацию

Бари Алибасов-младший рассказал, что сейчас здоровье его отца оставляет желать лучшего из-за пережитого инцидента с выпитым "Кротом". Продюсер спит в течение шести часов в день, а после проводит время со своей новой супругой. С другими людьми он практически не общается.

По словам мужчины, несколько лет назад скандальный инцидент случился из-за разборок с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Известно, что после свадьбы Алибасов уговорил актрису подписать договор дарения квартиры, что вывело ее родственников из себя. Сделку удалось оспорить в суде, но вокруг нее был невероятный медийный шум.

"Я считаю, что после нервных срывов с Лидией Николаевной он и "Крота" тогда бахнул. Так что со здоровьем у него не очень хорошо. Но у Лидии Николаевны хуже. Поэтому ничего страшного", – заявил сын Алибасова.

Он утверждает, что сейчас его отец не держит обид на Федосееву-Шукшину. В теории между ними могло бы возобновиться общение, но времени на дружбу у Бари Каримовича сейчас нет.

Источник: Телепрограмма

"Киев падет": разработан секретный сценарий для Белого дома

Вашингтонской администрации стоит готовиться к худшему

Что Зеленский натворил за спиной Трампа – в США пришли в ужас

Незалежный политик зря время не терял

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей