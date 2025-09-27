Сын Алибасова объяснил, почему отец выпил "Крота"

Несколько лет назад семейство имело крайне скандальную репутацию

Бари Алибасов-младший рассказал, что сейчас здоровье его отца оставляет желать лучшего из-за пережитого инцидента с выпитым "Кротом". Продюсер спит в течение шести часов в день, а после проводит время со своей новой супругой. С другими людьми он практически не общается.

По словам мужчины, несколько лет назад скандальный инцидент случился из-за разборок с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Известно, что после свадьбы Алибасов уговорил актрису подписать договор дарения квартиры, что вывело ее родственников из себя. Сделку удалось оспорить в суде, но вокруг нее был невероятный медийный шум.

"Я считаю, что после нервных срывов с Лидией Николаевной он и "Крота" тогда бахнул. Так что со здоровьем у него не очень хорошо. Но у Лидии Николаевны хуже. Поэтому ничего страшного", – заявил сын Алибасова.

Он утверждает, что сейчас его отец не держит обид на Федосееву-Шукшину. В теории между ними могло бы возобновиться общение, но времени на дружбу у Бари Каримовича сейчас нет.