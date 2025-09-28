Рома Зверь назвал главных кумиров молодежи

Мнение звездного музыканта удивило многих

Популярный российский исполнитель Рома Зверь поделился своим мнением по поводу того, что происходит в отечественном шоу-бизнеса. Он считает, что для современной молодежи кумирами становятся Надежда Кадышева и Татьяна Буланова.

Любимец публики подчеркнул, что интерес к творчеству прошлых поколений вполне закономерен: молодые всегда обращаются к наследию тех, кто был до них.

Он напомнил, что в юности его поколение слушало не только Цоя, но и Бернеса, Вертинского, народные песни и даже Beatles, хотя это было время другой эпохи.

По мнению музыканта, такие культурные деятели со временем превращаются в классику, и потому для молодежи они становятся своеобразными героями.

При этом он отметил, что многим начинающим исполнителям сегодня не хватает уверенности и собственной оригинальности, из-за чего они часто копируют уже известных звезд.