Самая богатая женщина России покупает "Рив Гош"

Хозяйка "Вайлдберрис" решила серьезно расширить бизнес

Татьяна Ким, ранее более известная под фамилией Бакальчук, готовится заключить сделку по приобретению сети магазинов косметики "Рив Гош". Источники сообщают, что сделка уже находится на финальной стадии, ее удалось достичь буквально за несколько дней.

Новым владельцем "Рив Гош" по документам станет ООО РВБ, объединенная компания Wildberries & Russ. Сторонам удалось договориться о заключении стратегического партнерства, но фактически речь идет о передачи собственности на весь бизнес. Сделку оценивают в 5-6 млрд рублей.

WB и "Рив Гош" приступили к сотрудничеству в конце сентября. Маркетплейс объявил, что теперь магазины торговой сети могут использоваться в качестве пунктов для выдачи заказов – за это ритейлер получил собственную страницу на сайте сервиса, указывает женский журнал "Клео.ру".

До этого купить сеть "Рив Гош" собирался Алексей Мордашов, но в определенный момент переговоры зашли в тупик. Сообщается, что компания Ким сделала более выгодное предложение, которое устроило партнеров. Предполагается, что после покупки все остальные участники уйдут из бизнеса – останется только Лариса Карабань, которая стояла у истоков создания бренда.