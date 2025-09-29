Басков рассказал, как шесть раз подавал заявление в ЗАГС

Артист неоднократно стремился узаконить отношения

Николай Басков признался, что за свою жизнь шесть раз подавал заявление в ЗАГС, но официально женился лишь однажды. Откровение прозвучало во время телешоу "Ну-ка, все вместе!", так певец отреагировал на рассказ участницы о ее многочисленных попытках пройти кастинг.

У знаменитости поинтересовались, почему при таком количестве "заявок" у него был только один официальный брак. Оказалось, что в день регистрации именно артист не приходил в ЗАГС. Музыканта за это в шутку окрестили "динамистом".

Единственный брак звезды был заключен в 2001 году со Светланой Шпигель, в этом союзе родился сын Бронислав. Однако через семь лет семья распалась, и сегодня любимец публики предпочитает не раскрывать подробностей личной жизни.