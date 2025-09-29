Басков рассказал, как шесть раз подавал заявление в ЗАГС

Басков рассказал, как шесть раз подавал заявление в ЗАГС
Николай Басков. Фото: АГН "Москва"
Артист неоднократно стремился узаконить отношения

Николай Басков признался, что за свою жизнь шесть раз подавал заявление в ЗАГС, но официально женился лишь однажды. Откровение прозвучало во время телешоу "Ну-ка, все вместе!", так певец отреагировал на рассказ участницы о ее многочисленных попытках пройти кастинг.

У знаменитости поинтересовались, почему при таком количестве "заявок" у него был только один официальный брак. Оказалось, что в день регистрации именно артист не приходил в ЗАГС. Музыканта за это в шутку окрестили "динамистом".

Единственный брак звезды был заключен в 2001 году со Светланой Шпигель, в этом союзе родился сын Бронислав. Однако через семь лет семья распалась, и сегодня любимец публики предпочитает не раскрывать подробностей личной жизни.

Источник: Шоу "Ну-ка, все вместе!" ✓ Надежный источник

Дальнобойные удары по России: в Вашингтоне сделали важное объявление

Американцы пошли на новый шаг эскалации

"Расправа с неугодными": в России предупредили США о жестких последствиях

Отношения между странами рискуют рухнуть до исторического минимума

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей