Свиридова раскрыла секрет стройности в 63-летнем возрасте

Знаменитость старается внимательно следить за внешним видом

Певица Алена Свиридова рассказала, что помогает ей сохранять хорошую фигуру в свои 63 года. По словам знаменитости, она придерживается базового принципа – внешний вид строится из показателей физического и ментального здоровья.

Артистка утверждает, что практикует жизнелюбие: она старается быть открытой миру, радоваться происходящему, что в итоге отражается на ее лице и теле. Также она придерживается активного образа жизни. Например, исполнительница рано встает и отправляется на какой-то занимательный досуг. Свиридова старается всегда оставаться подвижной, особенно она любит плавание.

Также певица утверждает, что не страдает от злоупотребления пищей – в ее рационе, как правило, только полезные и полноценные продукты или блюда. Единственная ее слабость – кукурузные чипсы.

"Очень мне нравятся. Но это бывает редко, и после мне хочется идти и исповедоваться", – пошутила она.

Сладости знаменитость не ест, предпочитая ограничиваться воспоминаниями о детских деликатесах. И даже если ей сильно хочется заварной трубочки, то в этом она себе отказывает.