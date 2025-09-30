Свиридова раскрыла секрет стройности в 63-летнем возрасте

Курс рубля
Певица Алена Свиридова рассказала, что помогает ей сохранять хорошую фигуру в свои 63 года. По словам знаменитости, она придерживается базового принципа – внешний вид строится из показателей физического и ментального здоровья.
Артистка утверждает, что практикует жизнелюбие: она старается быть открытой миру, радоваться происходящему, что в итоге отражается на ее лице и теле. Также она придерживается активного образа жизни. Например, исполнительница рано встает и отправляется на какой-то занимательный досуг. Свиридова старается всегда оставаться подвижной, особенно она любит плавание.
Также певица утверждает, что не страдает от злоупотребления пищей – в ее рационе, как правило, только полезные и полноценные продукты или блюда. Единственная ее слабость – кукурузные чипсы.
"Очень мне нравятся. Но это бывает редко, и после мне хочется идти и исповедоваться", – пошутила она.
Сладости знаменитость не ест, предпочитая ограничиваться воспоминаниями о детских деликатесах. И даже если ей сильно хочется заварной трубочки, то в этом она себе отказывает.
