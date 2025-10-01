Друзья напуганы отношениями Гарри Стайлза и "извращенки" Зои Кравец

По их словам, артист не ожидал, что кто-то возьмет сексуальную инициативу в паре на себя

Роман между Гарри Стайлзом и Зои Кравец, который многие воспринимали как пиар-акцию перед выходом фильма и новым альбомом, набирает стремительные обороты, и это невероятно пугает друзей певца. Они полагают, что властность актрисы и ее извращенные наклонности могут завести знаменитость в опасную ситуацию.

Звезды обнародовали свои отношения в августе, за это время Стайлз даже успел познакомиться с отцом своей возлюбленной Ленни Кравицем. Пока эти отношения развиваются довольно быстро, что вызывает опасения у окружения исполнителя – они полагали, что для него это будет просто романом без обязательств.

"Гарри всегда любил экспериментировать, но даже он чувствует, что странности Зои заходят дальше, чем он ожидал. Он говорил о том, какая она необузданная, и это заставляет его сомневаться, контролирует ли он ситуацию. Для человека, который обычно доминирует в отношениях, это неизведанная территория", – поделились источники.

Больше всего они переживают, что Зои разобьет Гарри сердце. После череды любовных романов у актрисы на первом месте карьера, и она подходит к отношениям более разумно, чем певец, который бросается в омут с головой. Сейчас он отказался от интрижек, начал подстраивать свой график под возлюбленную и отказываться от студийных сессий, чтобы провести с ней больше времени. Это невероятно пугает его окружение.