Сиделка рассказала о полученном наследстве от Краско

Фото: АГН "Москва"
Женщина смогла оставить у себя всего два предмета

Сиделка Дарья, которая ухаживала в последние годы за актером Иваном Краско, рассказала о полученном от него наследстве. По ее словам, знаменитость не оставил ей ничего из недвижимости или богатств – только очки и шарф на память о долгой дружбе.

Женщина призналась, что вопросы наследства с Краско никогда не обсуждала, поскольку считала это кощунством – не могла просить что-то взамен на свою работу.

"Я просто делала свою работу – ухаживала за пожилым человеком, кормила его", – сказала Дарья.

Известно, что практически все имущество актера близкие поделили еще при жизни. Квартира на Фонтанке записана на бывшую супругу и двоих детей, свою дачу он переписал на дочь, а участок в Ленинградской области поделят между родней. Завещания после себя артист не оставил.

Сиделка утверждает, что последние годы Краско очень мало зарабатывал в театре, поэтому и решался на различные авантюры в ток-шоу. Например, за историю с молодой невестой Наташей он получил приличные суммы. На это знаменитость шел, чтобы обеспечить двоих сыновей.

