Успенская рассказала, как прячется от фанатов

Успенская рассказала, как прячется от фанатов
Любовь Успенская. Фото: АГН "Москва"
Повышенное внимание публики бывает изматывающим

Любовь Успенская призналась, что нередко старается скрыться от лишнего внимания поклонников. В свежем интервью певица рассказала, что сцена и зрители занимают в ее жизни важное место, но бывают моменты, когда хочется почувствовать себя обычным человеком.

По словам артистки, она устает от пристальных взглядов и поэтому часто прибегает к простым хитростям. Наденет платок, большие солнцезащитные очки – и прохожие уже не догадываются, что перед ними звезда шансона.

Успенская подчеркнула, что такие маскировки позволяют ей спокойно пройтись по улицам или посидеть в кафе без того, чтобы каждая минута превращалась в фотосессию с поклонниками. При этом она не раскрыла, какой конкретно маскировочный образ оказался самым удачным, отметив лишь, что использует этот прием уже много лет.

Певица добавила, что ценит любовь публики, но время от времени ей необходимо побыть в тени, чтобы набраться сил и привести мысли в порядок.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
