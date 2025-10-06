Мари Краймбрери объяснила, почему не показывает свою дочь от публике

Мари Краймбрери объяснила, почему не показывает свою дочь от публике
Фото: соцсети
Артистка утверждает, что некоторые из ее друзей до сих пор не видели ребенка

Несколько месяцев назад певица Мари Краймбрери впервые стала матерью, но до сих пор она ни разу не показала своего ребенка публике и не раскрыла имя малышки. Как отметила артистка в недавнем интервью, причина этого кроется в ее суеверности.

Знаменитость утверждает, что некоторые ее друзья до сих пор не видели девочку. Вопросы материнства, деторождения для нее являются очень трепетными, поэтому Мари не готова делиться ими с общественностью.

"Мне это хочется сильно оберегать. И как будто даже страшно комментировать. Можно сказать, что я немножечко суеверная", – призналась она.

Краймбрери отметила, что рождение дочери стало для нее невероятным событием в жизни. Ранее она не подозревала, что способна на такую всеобъемлющую любовь. Сейчас певица старается больше времени проводить с девочкой и даже стала отказываться от рабочих дел, хотя в полноценный декрет решила не уходить.

