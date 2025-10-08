Плющенко вспомнил об обиде на бывшего главу Минспорта РФ

Плющенко вспомнил об обиде на бывшего главу Минспорта РФ
Фото: АГН "Москва"
Чиновник едва не похоронил спортсмена при жизни

Евгений Плющенко в недавнем интервью заявил, что, по его мнению, выдающихся людей в различных областях деятельности нужно почитать при жизни, а не только после их кончины. И рассказал о беседе его жены Яны Рудковской с одним из бывших глав Минспорта РФ по этому поводу. Инцидент он не может забыть до сих пор.

Тогда продюсер заявила, что про ее супруга нужно обязательно снять фильм. Со своей инициативой она дошла министра и стала объяснять ему, насколько это отличная идея и какой хороший пример Плющенко подает россиянам: стал призером Олимпиады, несмотря на трудное и нищее детство, его родители строили БАМ. На это чиновник только поинтересовался, не умел ли еще спортсмен.

Этот инцидент, вероятно, сильно обидел фигуриста. Он напомнил, что про Роднину фильм снимали при жизни. Евгений также хотел бы увековечить память о Алексее Мишине, который тоже находится в добром здравии. 

"Россия богата талантами, сколько конструкторов, инженеров... А руководители у нас спрашивают, не умер ли Плющенко", – пожаловался чемпион.

Источник: Спорт-экспресс

