Егор Крид отдал свой Lamborghini юной фанатке

Егор Крид. Фото: соцсети
Школьница из Астрахани не смогла сдержать эмоции

Кумир молодежи Егор Крид неожиданно исполнил мечту своей юной поклонницы. В прямом эфире артист объявил, что 15-летняя школьница из Астрахани стала победительницей розыгрыша и получит его личный Lamborghini Urus.

После завершения конкурса музыкант сам позвонил девушке, чтобы поздравить ее и рассказать о дальнейших шагах. Он пригласил ее с родителями на свой концерт в Санкт-Петербурге, который состоится 11 октября, где официально передаст автомобиль семье.

Артист отметил, что машина будет временно оформлена на родителей девушки, а спустя три года, когда она достигнет совершеннолетия и получит права, роскошное авто перейдет в ее полное распоряжение.

Победительница призналась, что не могла поверить в происходящее и была в шоке от счастья. Она поблагодарила знаменитость за подарок и сказала, что этот случай навсегда убедил ее в силе веры и мечты.

