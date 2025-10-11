Пригожин рассказал об обмане мошенниками

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как едва не стал жертвой мошенников. По его словам, ему поступил видеозвонок от человека, представившегося старым знакомым. Голос и манера речи были настолько похожи на оригинал, что продюсер не заподозрил обман сразу.
Светский лев отметил, что современные технологии позволяют злоумышленникам создавать реалистичные видео и подделывать голоса. Он подчеркнул, что это делает мошенников особенно опасными.
Ситуацию помогла разоблачить супруга Валерия – она позвонила настоящему другу по другому номеру и узнала, что его аккаунт был взломан.
Чуть не ставший жертвой злоумышленников продюсер признался, что был поражен возможностями цифрового обмана и призвал ужесточить наказание для тех, кто занимается подобными махинациями.
С заявлением выступил глава города