Пригожин рассказал об обмане мошенниками

Звездное семейство могло серьезно пострадать

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как едва не стал жертвой мошенников. По его словам, ему поступил видеозвонок от человека, представившегося старым знакомым. Голос и манера речи были настолько похожи на оригинал, что продюсер не заподозрил обман сразу.

Светский лев отметил, что современные технологии позволяют злоумышленникам создавать реалистичные видео и подделывать голоса. Он подчеркнул, что это делает мошенников особенно опасными.

Ситуацию помогла разоблачить супруга Валерия – она позвонила настоящему другу по другому номеру и узнала, что его аккаунт был взломан.

Чуть не ставший жертвой злоумышленников продюсер признался, что был поражен возможностями цифрового обмана и призвал ужесточить наказание для тех, кто занимается подобными махинациями.