Кончаловский объяснил, почему Борисов является грандиозным артистом

Фото: АГН "Москва"
Оскароносный номинант проявил себя с хорошей стороны во время их совместной работы

Режиссер Андрей Кончаловский поделился своими впечатлениями от совместной работы с покоряющим Голливуд Юрием Борисовым. По его словам, у него остались только положительные эмоции, поскольку актер является настоящим профессионалом своего дела.

Артист отметил, что звезду "Аноры" нельзя назвать лицедеем, который старается привлечь к себе всеобщее внимание. По характеру он скорее замкнутый, неуверенный в себе молчун – впрочем, как и многие большие артисты.

"Вдумчивый и пытливый, как ребенок. Он, конечно, грандиозная фигура в мировом кинематографе. Для него важно не то, "как я это сделаю", а то, "что я сделаю": интуитивно, с закрытыми глазами погружается в неизвестность", – заявил Кончаловский.

Режиссер подчеркнул, что Борисов напоминает ему Марлона Брандо, который перед игрой должен был прочувствовать энергию своего персонажа. И если у него это не получится, то выйдет фальшиво. Поэтому Юра поступает как настоящий профессионал – если не верит в материал, то попросту его не берет.

