"У меня была истерика": Меньшова рассказала о сделанном аборте

Фото: соцсети
Знаменитость до сих пор тяжело переживает ситуацию из прошлого

Актриса Юлия Меньшова призналась, что несколько лет назад после рождения первого ребенка неожиданно забеременела во второй раз – новость стала для нее шоковой, поскольку ей и без того было непросто справляться с особенностями взросления своего сына. В итоге артистке пришлось принять сложное решение идти на аборт.

По ее словам, в моменте она перенесла большие мучения, пока пыталась принять факт необходимости избавиться от ребенка. Пережитые тогда эмоции до сих пор свежи в ее памяти, она уверена, что мужчина вряд ли может себе представить, насколько это тяжело.

Перед процедурой к ней подошел доктор и напомнил, что аборт – тяжкий грех, предложив подумать еще раз. В тот момент, призналась Меньшова, она едва не набросилась на врача, поскольку он не понимал, через что ей приходилось проходить в этот момент, и решил воззвать к ее совести. После этого ей только стало хуже.

"Меня на операционном столе долго не могли ввести в наркоз, потому что я рыдала... У меня была истерика... Я помню каждый день, что сделала аборт", – призналась Юлия.

