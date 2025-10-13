Энистон пожаловалась на нападки из-за отсутствия детей

Фото: соцсети
Артистка призналась, что ее обижают заявления, будто не завела наследников из-за работы

Голливудская актриса Дженнифер Энистон призналась, что последние 20 лет она вела тайную борьбу за то, чтобы стать матерью. Поэтому все слухи, будто бы у нее нет детей из-за трудоголизма ее сильно обижают.

Знаменитость призналась, что ее женское здоровье стало большим препятствием на пути к материнству, но посвящать в эти подробности общественность она не хотела, поскольку считает это своим личным делом.

"Это никого не касается. Но наступает момент, когда ты не можешь не слышать этого – историй о том, что у меня не будет ребенка, не будет семьи, потому что я эгоистка, трудоголик. Это действительно на меня влияет – я всего лишь человек. Мы все люди", – рассказала она.

Энистон утверждает, что с годами давление не проходит – ей приходится все чаще объяснять, почему у нее нет детей в 56 лет. Но в итоге актриса находит утешение у своих близких и друзей, которые в курсе, какой непростой путь ей пришлось пройти.

Ранее Дженнифер рассказала о нескольких неудачных попытках ЭКО.

Источник: Radar Online

