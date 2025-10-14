В Королевском дворце паника из-за состояния Карла III

Фото: Prime Minister of Canada / wikimedia.org
Британцы готовятся экстренно передать власть принцу Уильяму

В последнее время британский король Карл III стал выглядеть хуже обычного на фоне продолжающейся борьбы с раком. Многие стали замечать, что костюмы на монархе начали болтаться, он выглядит бледным и изможденным, но на публике старается держаться бодро. В итоге в королевском дворце стала назревать паника из-за его состояния.

"Он выглядит так, будто сражается с чем-то более серьезным, чем он показывает", – говорят источники.

При этом в официальных сводках уверяют, что Карл чувствует себя хорошо и продолжает выполнять все свои обязанности. Хотя высокопоставленные королевские помощники в частных беседах признают, что от публики нельзя скрыть внешние изменения монарха.

По слухам, сейчас король готовит своего сына Уилла занять престол, поскольку проблемы со здоровьем могут дать о себе знать в любой момент. В Британии уже разработали план быстрой передачи власти на случай непредвиденного ухудшения состояния короля.

Источник: Radar Online

