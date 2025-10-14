Пригожин назвал главную причину разводов звезд

Иосиф Пригожин. Фото: АГН "Москва"
Известные люди часто расходятся со скандалами

Осень 2025 года стала сезоном громких разрывов – один за другим рушатся браки знаменитостей. Обрушилась семейная жизнь звездного повара Константина Ивлева, недавно о разрыве рассказала актриса Яна Кошкина, а несколько месяцев назад о разводе сообщили Дмитрий и Полина Дибровы. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин уверен: причина – не в случайных ссорах, а в самой природе звездных союзов.

Он считает, что два творческих человека редко способны ужиться вместе. По его словам, в таких парах всегда начинается скрытое соперничество – один жаждет признания, другой чувствует себя в тени, и постепенно брак трещит по швам.

Продюсер также отметил, что подлить масла в огонь нередко помогают медиа. Он подчеркнул, что журналисты и блогеры часто тиражируют слухи о личной жизни знаменитостей, не утруждая себя проверкой фактов. Это, по его мнению, подтачивает даже самые крепкие отношения.

Пригожин добавил, что некоторые артисты сами играют с огнем, пытаясь вызвать интерес публики. Но хайп, подчеркнул он, редко делает любовь крепче – чаще он становится последней искрой перед финальным разрывом.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
