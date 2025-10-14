Певица Ортман поделилась диетой: за две недели сбрасывает 5 килограммов

Знаменитость нашла свою формулу вечной стройности

Популярная российская исполнительница Ирина Ортман раскрыла секрет, как ей удается быстро вернуться в форму без изнурительных тренировок и строгих ограничений. По словам артистки, когда стрелка весов начинает ползти вверх, она переходит на особое питание, которое помогает ей похудеть примерно на пять килограммов за две недели.

Знаменитость похвасталась, что ее способ отличается от привычных диет – она не мучает себя голодом и спокойно ужинает даже после шести вечера. Утром певица готовит себе молочный коктейль с бифидобактериями и добавляет горсть кедровых орехов. Днем перекусывает несколькими несладкими фруктами, избегая зеленых яблок, и ест немного отрубей. Вечером предпочитает легкий греческий салат – именно он стал ее "фишкой".

Любимица публики уверяет, что такая система питания работает мягко и безопасно: килограммы уходят без стресса, а настроение и энергия остаются на высоте. За две недели она возвращается к комфортному весу.

При этом сейчас артистка редко прибегает к этой диете – за годы она научилась понимать свой организм и удерживает форму с помощью осознанного питания и спорта.