Названа причина разрыва Тома Круза и Аны де Армас

Роман знаменитостей продлился несколько месяцев

Голливудский актер Том Круз принял решение расстаться с Аной де Армас после восьми месяцев отношений. Близкие к паре источники рассказали, что причиной разрыва стала "угасшая искра" между знаменитостями.

Звезда "Миссии невыполнима" впервые за долгое время был в таком продолжительном романе. Он активно ухаживал за возлюбленной, стараясь обеспечивать ей отдых на шикарных яхтах и поездках на частных самолетах. Но в итоге понял, что им не по пути.

"Том и Ана хорошо проводили время вместе, но их время как пары подошло к концу. Они останутся хорошими друзьями, но больше не встречаются. Они просто поняли, что не выдержат все испытания и что им лучше быть друзьями", – рассказали знакомые.

При этом актриса получила роль в следующем фильме Круза, поэтому бывшие возлюбленные продолжат работать вместе, несмотря на расставание. Отношения артистов часто критиковали из-за более чем 20-летней разницы в возрасте – Ану подозревали в корыстных интересах и желании продвинуться по карьере за счет легенды западного кинематографа.