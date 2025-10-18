Дробыш осудил эпатажную певицу Марго

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Новый клип певицы Марго Овсянниковой вызвал бурную реакцию в Сети. В ролике артистка появляется в вызывающем костюме и погружается в болотистую воду. Видео вызвало шквал критики и обвинения в вульгарности. Пользователи назвали происходящее безвкусным, а саму манеру исполнения – раздражающей.
Продюсер Виктор Дробыш объяснил, почему публика так резко реагирует на артистку. По его мнению, знаменитость строит свою популярность исключительно на эпатаже, но в ее случае это выглядит натянуто и не несет художественного смысла. Он отметил, что подобный стиль уже устарел и перестал вызывать интерес у зрителей.
Культурный деятель добавил, что в творчестве певицы не чувствуется ни глубины, ни настоящего музыкального содержания. Продюсер считает, что если исполнительница не изменит подход и не возьмет более серьезное направление, ее карьера может закончиться раньше, чем она рассчитывает.
Подобное было и накануне переговоров на Аляске
Российский лидер сумел хитро обернуть ситуацию в свою пользу