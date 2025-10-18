Дробыш осудил эпатажную певицу Марго

Дробыш осудил эпатажную певицу Марго
Марго Овсянникова. Кадр: соцсети
Стиль девушки удивляет многих

Новый клип певицы Марго Овсянниковой вызвал бурную реакцию в Сети. В ролике артистка появляется в вызывающем костюме и погружается в болотистую воду. Видео вызвало шквал критики и обвинения в вульгарности. Пользователи назвали происходящее безвкусным, а саму манеру исполнения – раздражающей.

Продюсер Виктор Дробыш объяснил, почему публика так резко реагирует на артистку. По его мнению, знаменитость строит свою популярность исключительно на эпатаже, но в ее случае это выглядит натянуто и не несет художественного смысла. Он отметил, что подобный стиль уже устарел и перестал вызывать интерес у зрителей.

Культурный деятель добавил, что в творчестве певицы не чувствуется ни глубины, ни настоящего музыкального содержания. Продюсер считает, что если исполнительница не изменит подход и не возьмет более серьезное направление, ее карьера может закончиться раньше, чем она рассчитывает.

