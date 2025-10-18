Раскрыт тайный диагноз покойной актрисы Дайан Китон

Раскрыт тайный диагноз покойной актрисы Дайан Китон
Фото: es:Ruven Afanador / wikimedia.org
Долгие годы знаменитость пыталась сопротивляться неотвратимой судьбе

Голливудская знаменитость Дайан Китон, которая скончалась на прошлой неделе от пневмонии, страдала также от другого тайного диагноза. Источники рассказали, что 79-летняя актриса долгое время вела борьбу с деменцией.

По словам знакомых, родственники давно попрощались с Китон, поскольку в последнее время она мало отдавала себе отчет о происходящем. Известно, что от когнитивного недуга также страдала и ее мать, поэтому он носит наследственных характер. 

Также Китон признавалась, что у нее были булимия и рак – об этом она говорила открыто, в отличие от диагностированной деменции. В 2023 году во время съемок фильма "Знакомство родителей" ей пришлось использовать наушник, чтобы повторять надиктованные фразы – запомнить их самостоятельно она уже не могла.

"Наблюдать за этим было душераздирающе, хотя она была просто прелесть", – рассказали люди на съемочной площадке.

Несмотря на недуг, Китон была постоянным пользователем социальных сетей. В апреле она неожиданно перестала делать публикации и выходить на связь с поклонниками. После своей кончины артистка завещала около 100 млн долларов трастовому фонду, которые должны пойти на обеспечение ее любимого пса – лабрадора Реджи. 

Источник: NewsNation

