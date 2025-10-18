Раскрыт тайный диагноз покойной актрисы Дайан Китон

Долгие годы знаменитость пыталась сопротивляться неотвратимой судьбе

Голливудская знаменитость Дайан Китон, которая скончалась на прошлой неделе от пневмонии, страдала также от другого тайного диагноза. Источники рассказали, что 79-летняя актриса долгое время вела борьбу с деменцией.

По словам знакомых, родственники давно попрощались с Китон, поскольку в последнее время она мало отдавала себе отчет о происходящем. Известно, что от когнитивного недуга также страдала и ее мать, поэтому он носит наследственных характер.

Также Китон признавалась, что у нее были булимия и рак – об этом она говорила открыто, в отличие от диагностированной деменции. В 2023 году во время съемок фильма "Знакомство родителей" ей пришлось использовать наушник, чтобы повторять надиктованные фразы – запомнить их самостоятельно она уже не могла.

"Наблюдать за этим было душераздирающе, хотя она была просто прелесть", – рассказали люди на съемочной площадке.

Несмотря на недуг, Китон была постоянным пользователем социальных сетей. В апреле она неожиданно перестала делать публикации и выходить на связь с поклонниками. После своей кончины артистка завещала около 100 млн долларов трастовому фонду, которые должны пойти на обеспечение ее любимого пса – лабрадора Реджи.