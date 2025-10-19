Не общаются с 90-х: почему Поргина и Збруев ненавидят друг друга

Бывшие коллеги не разговаривают друг с другом много лет

Еще в 90-х актеры Людмила Поргина и Александр Збруев перестали общаться друг с другом, несмотря на продолжительную совместную работу в "Ленкоме". Оказалось, что между знаменитостями однажды случилась перепалка, причины которой вдова Караченцова не совсем понимает.

Она вспомнила, как однажды пришла в дирекцию театра взять билеты – ей нужно было заказать места для своих знакомых. В этот же момент в кабинет зашел Збруев, который категорически проигнорировал ее слова приветствия.

Позже она поинтересовалась у актера, в чем причина такого надменного поведения к ее персоне. На что звезда "Большой перемены" выдал емкий ответ.

"Не здороваюсь со всяким г****м", – сказал он.

По словам Поргиной, ей было крайне неприятно услышать это от коллеги. Гардеробщицы видели, как между ней и Збруевым случилась перепалка и они предложили актрисе пройтись до дома пешком, чтобы подышать свежим воздухом и прийти в себя. По мнению вдовы Караченцова, причиной неприязни артиста стал личный интерес – он испытывал к ней безответную симпатию. Позже знаменитость говорила, что ее коллега является крайне злым и завистливым человеком.