Не общаются с 90-х: почему Поргина и Збруев ненавидят друг друга

Не общаются с 90-х: почему Поргина и Збруев ненавидят друг друга
Фото: АГН "Москва"
Бывшие коллеги не разговаривают друг с другом много лет

Еще в 90-х актеры Людмила Поргина и Александр Збруев перестали общаться друг с другом, несмотря на продолжительную совместную работу в "Ленкоме". Оказалось, что между знаменитостями однажды случилась перепалка, причины которой вдова Караченцова не совсем понимает.

Она вспомнила, как однажды пришла в дирекцию театра взять билеты – ей нужно было заказать места для своих знакомых. В этот же момент в кабинет зашел Збруев, который категорически проигнорировал ее слова приветствия.

Позже она поинтересовалась у актера, в чем причина такого надменного поведения к ее персоне. На что звезда "Большой перемены" выдал емкий ответ.

"Не здороваюсь со всяким г****м", – сказал он.

По словам Поргиной, ей было крайне неприятно услышать это от коллеги. Гардеробщицы видели, как между ней и Збруевым случилась перепалка и они предложили актрисе пройтись до дома пешком, чтобы подышать свежим воздухом и прийти в себя. По мнению вдовы Караченцова, причиной неприязни артиста стал личный интерес – он испытывал к ней безответную симпатию. Позже знаменитость говорила, что ее коллега является крайне злым и завистливым человеком.

Источник: Абзац

Встреча Путина и Трампа оказалась под угрозой срыва

Подобное было и накануне переговоров на Аляске

Путин победил: на Западе заявили о сокрушительном ударе по Украине

Российский лидер сумел хитро обернуть ситуацию в свою пользу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей