Митрошина заплатила 75 млн рублей за удаление из "черных списков" АП

Девушку нагло обманули

Звезда социальных сетей Александра Митрошина, как утверждают в прессе, стала жертвой громкой аферы, организованной ее собственными адвокатами – Алисой Волховой и Ольгой Гольцевой. Девушке внушили, что ее имя якобы оказалось в неких "черных списках" при Администрации российского лидера, и для "реабилитации" нужно внести крупную сумму.

Сообщается, что злоумышленницы действовали хитро: регулярно запугивали знаменитость, убеждая, что иначе ей грозит блокировка счетов и полное крушение карьеры. В результате жертва перевела на счет одной из обманщиц, оформленный как ИП, порядка 75 миллионов рублей.

Лишь позже выяснилось, что никаких списков не существовало, а "помощь" была тщательно продуманной схемой по выманиванию денег. Следствие считает, что обманщица, пользуясь близким контактом и осведомленностью о доходах звезды, вместе с сообщницей организовала мошенничество в особо крупном размере.

Сейчас обе подозреваемые проходят по уголовному делу, возбужденному по соответствующей статье. Сама звезда соцсетей, в свою очередь, находится под домашним арестом: против нее также ведется расследование по делу об отмывании 127 миллионов рублей.