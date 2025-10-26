Раскрыты заработки Дмитрия Дюжева в театре

Курс рубля
Дмитрий Дюжев является довольно востребованным театральным артистом, поэтому он требует солидные гонорары за выход на сцену. Журналистам стали известны заработки заслуженного артиста РФ за спектакль – сумма достигает нескольких сотен тысяч рублей.
К примеру, выход в постановке "Евгений Онегин" Дюжев получает почти 378 тысяч рублей. Однако эта сумма не такая большая, как у других более популярных актеров. Например, Александра Бортич, которую в профессиональной среде часто критикуют за отсутствие актерского образования, зарабатывает за выход порядка одного миллиона рублей. Елена Проклова, которая также продолжает выступать на театральной сцене, – около 500 тысяч рублей.
Помимо работы в театре, Дюжев зарабатывает съемками в различных фильмах и сериалах. Недавно он появился в военной драме "Алдан", где снялся вместе с Иваном Охлобыстиным, бойцом Джеффом Монсоном и военкором Семеном Пеговым. В прошлом году с ним вышел сериал "Гудбай", где Дмитрий сыграл американского президента Джо Байдена.
