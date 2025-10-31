После очередной смерти пациента клинику Тимура Хайдарова могут закрыть - адвокат

После очередной смерти пациента клинику Тимура Хайдарова могут закрыть
Фото: www.unsplash.com
Медучреждение неоднократно попадало в скандалы

В московской клинике Фомина, принадлежащей известному хирургу Тимуру Хайдарову, произошла очередная трагедия – после операции умер пациент. Сообщается, что хирургические манипуляции проводил врач Илья Елагин, ранее уже фигурировавший в деле о гибели продюсера Петра Гаврилова.

Следственные органы начали проверку, а сам врач находится под подпиской о невыезде. Известный российский адвокат Дмитрий Краснов заявил, что в случае подтверждения вины хирурга клинике грозит закрытие, а доктору – лишение лицензии.

Эксперт отметил, что по факту смерти, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело. Следователи проведут допросы, изучат историю болезни и назначат судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину трагедии.

Если выводы экспертов подтвердят халатность, мужчине могут предъявить обвинение в причинении смерти по неосторожности. Очевидно, что такие трагические случаи наносят серьезный удар по репутации всей частной медицины, ведь пациенты платят за манипуляции большие деньги и, разумеется, рассчитывают на безопасность и высокий уровень профессионализма.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

"Никакого соглашения". В США сделали громкое заявление о территориях России

Ситуация на международной арене остается крайне напряженной

Раскрыто, чем НАТО решила ответить на победу России

Конфликтная ситуация все ближе к решающему этапу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей