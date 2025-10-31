Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
В московской клинике Фомина, принадлежащей известному хирургу Тимуру Хайдарову, произошла очередная трагедия – после операции умер пациент. Сообщается, что хирургические манипуляции проводил врач Илья Елагин, ранее уже фигурировавший в деле о гибели продюсера Петра Гаврилова.
Следственные органы начали проверку, а сам врач находится под подпиской о невыезде. Известный российский адвокат Дмитрий Краснов заявил, что в случае подтверждения вины хирурга клинике грозит закрытие, а доктору – лишение лицензии.
Эксперт отметил, что по факту смерти, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело. Следователи проведут допросы, изучат историю болезни и назначат судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину трагедии.
Если выводы экспертов подтвердят халатность, мужчине могут предъявить обвинение в причинении смерти по неосторожности. Очевидно, что такие трагические случаи наносят серьезный удар по репутации всей частной медицины, ведь пациенты платят за манипуляции большие деньги и, разумеется, рассчитывают на безопасность и высокий уровень профессионализма.
Ситуация на международной арене остается крайне напряженной
Конфликтная ситуация все ближе к решающему этапу