После очередной смерти пациента клинику Тимура Хайдарова могут закрыть - адвокат

Медучреждение неоднократно попадало в скандалы

В московской клинике Фомина, принадлежащей известному хирургу Тимуру Хайдарову, произошла очередная трагедия – после операции умер пациент. Сообщается, что хирургические манипуляции проводил врач Илья Елагин, ранее уже фигурировавший в деле о гибели продюсера Петра Гаврилова.

Следственные органы начали проверку, а сам врач находится под подпиской о невыезде. Известный российский адвокат Дмитрий Краснов заявил, что в случае подтверждения вины хирурга клинике грозит закрытие, а доктору – лишение лицензии.

Эксперт отметил, что по факту смерти, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело. Следователи проведут допросы, изучат историю болезни и назначат судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину трагедии.

Если выводы экспертов подтвердят халатность, мужчине могут предъявить обвинение в причинении смерти по неосторожности. Очевидно, что такие трагические случаи наносят серьезный удар по репутации всей частной медицины, ведь пациенты платят за манипуляции большие деньги и, разумеется, рассчитывают на безопасность и высокий уровень профессионализма.