Налоговая закрыла бизнес автора хита "Еду в Магадан" Васи Обломова*

Российские налоговики приняли решение о ликвидации индивидуального предпринимательства, зарегистрированного на популярного музыканта Василия Гончарова*, более известного под псевдонимом Вася Обломов*.
Сообщается, что ростовское отделение ФНС исключило его ИП из реестра: таким образом была завершена деятельность звезды, связанная с записью и выпуском музыкальных произведений.
По информации издания, инициатором процедуры стал сам автор хита "Еду в Магадан" – он направил заявление о прекращении предпринимательской деятельности.
Мужчина в последние годы проживает за пределами России. Музыкант позволял себе спорные высказывания о ситуации, происходящей на международной арене. Артист давно покинул родную страну и теперь живет в США, где продолжает работать над собственными проектами.
