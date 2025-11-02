Налоговая закрыла бизнес автора хита "Еду в Магадан" Васи Обломова*

Налоговики закрыли бизнес автора хита "Еду в Магадан" Васи Обломова*
Вася Обломов*. Фото: Dmitry Rozhkov. Собственная работа/wikimedia.org
Артист давно перебрался в Соединенные Штаты

Российские налоговики приняли решение о ликвидации индивидуального предпринимательства, зарегистрированного на популярного музыканта Василия Гончарова*, более известного под псевдонимом Вася Обломов*.

Сообщается, что ростовское отделение ФНС исключило его ИП из реестра: таким образом была завершена деятельность звезды, связанная с записью и выпуском музыкальных произведений.

По информации издания, инициатором процедуры стал сам  автор хита "Еду в Магадан"  – он направил заявление о прекращении предпринимательской деятельности.

Мужчина в последние годы проживает за пределами России. Музыкант позволял себе спорные высказывания о ситуации, происходящей на международной арене. Артист давно покинул родную страну и теперь живет в США, где продолжает работать над собственными проектами.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Постньюс ✓ Надежный источник

Новый кровавый план Киева против России раскрыт: в ФРГ выложили подробности

Власти Незалежной не собираются останавливаться на достигнутом

Раскрыто, чем НАТО решила ответить на победу России

Конфликтная ситуация все ближе к решающему этапу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей