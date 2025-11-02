Налоговая закрыла бизнес автора хита "Еду в Магадан" Васи Обломова*

Артист давно перебрался в Соединенные Штаты

Российские налоговики приняли решение о ликвидации индивидуального предпринимательства, зарегистрированного на популярного музыканта Василия Гончарова*, более известного под псевдонимом Вася Обломов*.

Сообщается, что ростовское отделение ФНС исключило его ИП из реестра: таким образом была завершена деятельность звезды, связанная с записью и выпуском музыкальных произведений.

По информации издания, инициатором процедуры стал сам автор хита "Еду в Магадан" – он направил заявление о прекращении предпринимательской деятельности.

Мужчина в последние годы проживает за пределами России. Музыкант позволял себе спорные высказывания о ситуации, происходящей на международной арене. Артист давно покинул родную страну и теперь живет в США, где продолжает работать над собственными проектами.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации