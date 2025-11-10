Звезду "Мстителей" Джереми Реннера публично обвинили в домогательствах

Артист оказался в центре скандала после истории с китайской моделью

Американский актер Джереми Реннер столкнулся с обвинениями в домогательствах и угрозах: "бывшая девушка", режиссер И Чжоу, заявила, что звезда "Марвела" якобы отправлял ей сообщения и фотографии интимного характера и даже угрожал "сообщить в миграционную службу" после ссоры.

Чжоу утверждает, что работа с Джереми во время работы над документалкой Disney Chronicles превратилась для нее в кошмар. А отношения завязались, кстати, после первой отправки подобных фото – актер, по ее версии, признался, что длительное время чувствует одиночество и теперь ищет серьезных отношений. Китаянка же, как утверждает сама, прониклась искренностью мужчины, и они начали встречаться.

Затем, продолжила Чжоу, актер стал отрицать связь с ней и отказался от продвижения ее проекта, несмотря на договоренности. Чжоу же открыто заявляла о связи с Реннером, публикуя в соцсетях совместные фотографии.

"Использовал меня, а затем отрекся", – заявляет режиссер.

Адвокат американского актера Марти Сингер настаивает, что Чжоу якобы пытается отомстить Джереми за отвержение, пишет женский журнал "Клео.ру". Реннер и вовсе заявляет, что китаянка его преследовала, посылая угрозы в сообщениях.

Юрист также утверждает, что его клиент встретил Чжоу во время интервью для ее документального кино. Правда, эта кратковременная встреча произошла по взаимному согласию. Далее никакого общения не последовало.