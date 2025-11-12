Внучка Гурченко избавилась от "тайной дачи" бабушки за 16 млн рублей

На месте дома актрисы теперь стоит современный особняк

Наследница актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева решила избавиться от дома, приобретенного бабушкой в 1990-х годах в Подмосковье. На месте прежнего строения теперь красуется современный особняк.

Загородный дом, остававшийся для родственников Людмилы Марковны тайной при ее жизни, был продан за 16 миллионов рублей. Сама звезда советского кино называла свое приобретение личным прибежищем для отдыха.

В 2011-м, после смерти Гурченко, имущество отошло ее дочери Марии, а затем, после ее кончины – внучке Елене. Та думала о том, чтобы сделать из дома музей, но затем просто решила выручить деньги.

Часть личных вещей Людмилы Марковной внучка решила оставить себе, другое оказалось в распоряжении коллекционера Павла Соседова. Многие полагали, что из-за градуса напряжений внутри семьи наследники не проявляли должного стремления в сохранении памяти об актрисе.

Елена считает себя заложницей завышенных ожиданий в окружении – люди смотрели на нее и на маму, что называется, сквозь призму бабушки, оценивая внешние параметры. И, конечно, это привело к внутренним комплексам, от которых не так просто избавиться.

"Мы ведь были не такие, как она. Как-то гуляли, когда она была с супругом, и я слышала постоянное: "Держи спину". У меня развелись комплексы. Не было у нас той талии, которой все восхищались", – разоткровенничалась Елена в эфире "Пусть говорят".