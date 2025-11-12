Дворцов назвал лучших певцов современной российской эстрады

Названы лучшие певцы современной российской эстрады
Фото: www.unsplash.com
Многие артисты остаются верны своей стране

Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с журналистами поделился мнением о самых ярких представителях российской музыкальной сцены. Он подчеркнул, что несмотря на наплыв молодых артистов, в стране остаются и возрастные исполнители, чьи таланты делают их по-настоящему уникальными.

По словам Дворцова, среди лучших современных певцов можно назвать SHAMAN, Татьяну Буланову, Григория Лепса, Полину Гагарину, Татьяну Куртукову и Надежду Кадышеву. Продюсер отметил, что эти артисты не только обладают выдающимися вокальными данными, но и сумели сохранить любовь зрителей, выдержав испытание временем и модой.

Он отдельно добавил, что артисты из этого списка остаются верны своей стране, не поддаваясь соблазну уехать за рубеж. Эксперт по звездной тусовке подчеркнул, что подобная верность и профессионализм делают их не просто популярными исполнителями, а настоящими народными любимцами.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

Кремль резко отреагировал на реверанс Пашиняна в сторону Запада

Москва оценила сообщения СВР о решении Еревана

Крупный финский политик бросился в ноги России

Государственный деятель не поддерживает русофобские взгляды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей