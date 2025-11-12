Курс рубля
Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с журналистами поделился мнением о самых ярких представителях российской музыкальной сцены. Он подчеркнул, что несмотря на наплыв молодых артистов, в стране остаются и возрастные исполнители, чьи таланты делают их по-настоящему уникальными.
По словам Дворцова, среди лучших современных певцов можно назвать SHAMAN, Татьяну Буланову, Григория Лепса, Полину Гагарину, Татьяну Куртукову и Надежду Кадышеву. Продюсер отметил, что эти артисты не только обладают выдающимися вокальными данными, но и сумели сохранить любовь зрителей, выдержав испытание временем и модой.
Он отдельно добавил, что артисты из этого списка остаются верны своей стране, не поддаваясь соблазну уехать за рубеж. Эксперт по звездной тусовке подчеркнул, что подобная верность и профессионализм делают их не просто популярными исполнителями, а настоящими народными любимцами.
