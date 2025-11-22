Названа стоимость шоу Ирины Аллегровой в Новый год

Раскрыты баснословные расценки на шоу Ирины Аллегровой в Новый год
Ирина Аллегрова. Фото: Kremlin.ru/wikimedia.org
Звезда знает себе цену

Новогодние праздники традиционно становятся временем, когда артисты могут серьезно пополнить свои банковские счета, и Ирина Аллегрова решила на все 100% воспользоваться спросом у богатых клиентов.

Ранее певица редко соглашалась на корпоративы, однако теперь, по данным журналистов, ситуация изменилась: спрос на "императрицу" настолько высок, что декабрь у нее почти полностью расписан.

При этом выступление именитой звезды на новогоднем мероприятии в декабрьские даты обойдется заказчикам примерно в 25 миллионов рублей. Отдельно оплачиваются технические и бытовые требования, стоимость которых определяется после оценки площадки.

В обычные дни приглашение знаменитости стоит около 15 миллионов. При этом заказчики всегда обязаны соблюдать ряд условий. Мероприятие должно быть полностью закрытым, а любые записи концерта запрещены. Кроме того, любимица публики заранее знакомится со списком всех гостей и оставляет за собой право отказаться от участия.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
По теме

Польский депутат дал украинцам совет по деликатному вопросу

Поляк не стал сдерживать эмоции

Трамп выставил жесткое требование Зеленскому

Американцы переходят к решительным действиям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей