Названа стоимость шоу Ирины Аллегровой в Новый год

Звезда знает себе цену

Новогодние праздники традиционно становятся временем, когда артисты могут серьезно пополнить свои банковские счета, и Ирина Аллегрова решила на все 100% воспользоваться спросом у богатых клиентов.

Ранее певица редко соглашалась на корпоративы, однако теперь, по данным журналистов, ситуация изменилась: спрос на "императрицу" настолько высок, что декабрь у нее почти полностью расписан.

При этом выступление именитой звезды на новогоднем мероприятии в декабрьские даты обойдется заказчикам примерно в 25 миллионов рублей. Отдельно оплачиваются технические и бытовые требования, стоимость которых определяется после оценки площадки.

В обычные дни приглашение знаменитости стоит около 15 миллионов. При этом заказчики всегда обязаны соблюдать ряд условий. Мероприятие должно быть полностью закрытым, а любые записи концерта запрещены. Кроме того, любимица публики заранее знакомится со списком всех гостей и оставляет за собой право отказаться от участия.