Пять причин посмотреть по телевизору фестиваль "Песня года"

1 и 2 января на телеканале "Россия" покажут фестиваль "Песня года". Лучшие артисты, любимые песни, уникальные декорации ― все это нельзя пропустить!

1. Уcлышать Ирину Аллегрову

Эстрадная императрица давно не дает сольных концертов и очень избирательно участвует в сборных выступлениях. Но своему давнему другу и коллеге Игорю Крутому не могла отказать. Летом она пела на конкурсе "Новая волна" в Казани, а теперь появилась и в столичном "Мегаспорте" на "Песне года". Причем с несколькими премьерами. Певица даже в почти 74 года остается в отличной физической и вокальной форме!

2. Увидеть Филиппа Киркорова

Король российской эстрады участвует в "Песне года" с 1989 года ― и кажется, не пропустил ни одного фестиваля. Меняются артисты, стили, форматы, но король российской эстрады всегда на коне. В этот раз на фестивале у него было два номера ― "Я эту жизнь тебе отдам", и "Одинокая, нежная". Певец менял костюмы, образы, и, как это водится, всех затмил!

3. Влюбиться в голос Aleх Lim

Alex Lim ― казахстанский певец с корейскими корнями. В 2021 году вокалист, не имеющий музыкального образования, пообещал стать звездой всего СНГ. По пути к мечте он участвовал в шоу телеканала "Россия" "Ну-ка, все вместе!", пел в телепроекте I’m a Singer Kazakhstan, в 2025-м выиграл конкурс молодых исполнителей "Новая волна" в Казани. А недавно вышел клип на красивую песню "Вокзал", которую для него написал Игорь Крутой.

4. Взять пример с Олега Газманова

Главному эстрадному "есаулу" в будущем году стукнет 75. Но он не сидит на месте ― занимается творческим движением "Родники", пишет песни, много выступает и делает на сцене сальто! На "Песне года" он исполнил песню "Загулял".

5. Порадоваться творческому долголетию Юрия Антонова и Льва Лещенко

― Принципы "Песни года" таковы, что мы приглашаем туда или артистов с хитами, или легенд, ― говорит композитор и продюсер Игорь Крутой. ― Например, Лев Лещенко ― это уже своего рода талисман фестиваля. В 1976-м его "Соловьиная роща" стала здесь лауреатом. Собственно, 50-летие ставшего народным хита и отметили в этот раз. Ну а Юрий Антонов в уходящем году отметил 80-летие, поэтому и был приглашен на фестиваль на правах мэтра.