80-летний Якубович связал себя с совершенной неожиданной профессией

Телеведущий стабильно летает в Белоруссию преподавать студентам

Актер и телеведущий Леонид Якубович решил освоить новое ремесло: 80-летний артист работает инструктором авиатренажера – у него есть лицензия пилота, которую он получил еще в 1994 году. А в 2002-м окончил Калужское авиаучилище. Теперь звездный ведущий стал преподавателем.

Теперь для обучения Леониду Аркадьевичу придется летать в Белоруссию, где он будет стабильно работать раз в две недели.

"Я буду теперь летать до конца жизни", – считает артист.

В отсутствие времени на поездки Якубович проводит инструктажи на тренажере "Боинг 737" в Кунцево. Среди учеников у него имеется множество поклонников – они, конечно, моментально узнают телеведущего и своего преподавателя.

Контингент студентов состоит из мужчин, женщин и даже детей. Встречаются и уже профессиональные летчики, которые работают в крупных авиакомпаниях. При должном желании управлять самолетом может научиться каждый, подчеркивает артист. Важно только то, чтобы состояние организма позволяло летать – оттуда такие серьезнейшие требования к здоровью.

