80-летний Якубович связал себя с совершенной неожиданной профессией

"До конца жизни": 80-летний Якубович нашел свое новое призвание
Фото: АГН Москва
Телеведущий стабильно летает в Белоруссию преподавать студентам

Актер и телеведущий Леонид Якубович решил освоить новое ремесло: 80-летний артист работает инструктором авиатренажера – у него есть лицензия пилота, которую он получил еще в 1994 году. А в 2002-м окончил Калужское авиаучилище. Теперь звездный ведущий стал преподавателем.

Теперь для обучения Леониду Аркадьевичу придется летать в Белоруссию, где он будет стабильно работать раз в две недели. 

"Я буду теперь летать до конца жизни", – считает артист.

В отсутствие времени на поездки Якубович проводит инструктажи на тренажере "Боинг 737" в Кунцево. Среди учеников у него имеется множество поклонников – они, конечно, моментально узнают телеведущего и своего преподавателя.

Контингент студентов состоит из мужчин, женщин и даже детей. Встречаются и уже профессиональные летчики, которые работают в крупных авиакомпаниях. При должном желании управлять самолетом может научиться каждый, подчеркивает артист. Важно только то, чтобы состояние организма позволяло летать – оттуда такие серьезнейшие требования к здоровью.

Артист невероятно горд за дочь Варвару – говорит на трех языках и пишет книги. Последние, кстати, отцу нравятся. Однако наследница – человек непубличный и не станет связываться с шоу-бизнесом.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник

Трамп пришел в ярость от атаки Киева на резиденцию Путина

В Белом доме заявили, что ни о какой "обороне" со стороны Украины речи не идет

Арестович* оправдал атаку Киева на валдайскую резиденцию Путина

Дроны якобы атаковали важнейший командный пункт, утверждает экс-советник офиса Зеленского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей