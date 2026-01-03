Селезнева вспомнила, как со злости содрала с себя платье на пробах у Гайдая

Актриса пришла в ярость, услышав слова режиссера о фигуре

Наталья Селезнева призналась, что изначально не получала от Леонида Гайдая приглашения на пробы в кино для участия в "Операции "Ы". Изначально тот ее кандидатуру чуть ли не отклонил, заявив, что у молодой актрисы неподходящая для роли фигура. А в ответ Варлей задрала платье, чтобы доказать обратное.

Сегодня Наталья, вспоминая свое рвение, считает себя "дурой абсолютной". Однако слова режиссера ее сильно задели. Как считает актриса, Гайдаю понравилась ее наивность и скромность.

"Я подняла платье без пошлости", – сообщила Селезнева в интервью Борису Корчевникову.

Эту же историю звезда рассказывала несколькими годами ранее: тогда она призналась, что сняла сарафан, оставшись в купальнике. Гайдай попросил ее показать фигуру, и, услышав отказ, категорично заявил, что она у молодой актрисы плохая, и та просто стесняется. Со злости Наталья содрала с себя верхнюю одежду – и услышала сухое гайдаевское "утверждены".

Фигура у молодой актрисы была на зависть другим. Хотя та уже ходила с животом. В итоге сама сообщила Гайдаю, что на пробах к "Кавказской пленнице" не появится – будет рожать. Сфотографировалась и ретировалась. Да и в принципе не считала, что может сыграть комсомолку Нину.

А вот Варлей, свою коллегу, Селезнева считала идеальной кандидатурой: та была спортивной и атлетичной, могла ходить по канату. В итоге свою роль она сыграла просто замечательно.