Василиса Володина оценила шоу Олеси Иванченко

Астролог разложила коллегу "по полочкам"

Астролог Василиса Володина поделилась личным впечатлением от проекта "Натальная карта", ведущей которого стала Олеся Иванченко. Выступая в одном из интервью, она призналась, что специально посмотрела выпуск, чтобы понять идею шоу и его подачу.

По словам эксперта, с точки зрения классической астрологии программа оставила у нее вопросы – прямой и глубокой связи с этой сферой она не увидела. Однако это не помешало ей высоко оценить саму ведущую. Астролог дала понять, что девушка производит сильное впечатление своей личностью.

Она отметила, что молодая знаменитость обладает редким сочетанием качеств: умом, яркой внешностью и мощной энергетикой. И это делает ведущую заметной фигурой, способной притягивать внимание зрителей без дополнительных усилий. Она подчеркнула, что подобный успех не случаен и полностью заслужен.

Астролог также добавила, что популярность в медийном пространстве невозможна без внутреннего драйва и активной позиции. В случае набирающей обороты звезды все эти составляющие сошлись идеально, поэтому ее образ так сильно цепляет аудиторию и запоминается.