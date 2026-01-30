Появились подробности состояния Сябитовой после сложной операции на руке

Телесваха сильно перепугала публику

Роза Сябитова постепенно приходит в себя после хирургического вмешательства на руке и уже вернулась к рабочему графику. Телеведущая продолжает реабилитацию после артроскопии, однако это не помешало ей снова появиться на съемочной площадке программы "Давай поженимся".

Как сообщают помощники знаменитости, восстановление проходит под наблюдением врачей. Сваха регулярно посещает занятия лечебной физкультуры и дополнительно занимается дома, чтобы ускорить процесс. При этом она понимает, что из-за возраста реабилитация потребует больше времени, но сохраняет боевой настрой и не опускает руки.

Рабочие дни знаменитости сейчас выстроены так, что после съемок она сразу отправляется в клинику на процедуры. Несмотря на травму, снижать профессиональную активность она не собирается и старается совмещать лечение с работой.

Напомним, проблемы с рукой у телесвахи начались после участия в спортивном реалити-шоу, где она получила травму, потребовавшую хирургического вмешательства.