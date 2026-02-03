Аверин рассказал, из-за чего поссорился с Яковлевой на съемках "Склифосовского"

Елена "вспыхнула" после одной фразы, которую произнес звезда "Глухаря"

Максим Аверин рассказал о конфликте с Еленой Яковлевой, который произошел на съемках сериала "Склифосовский". Артисты неоднократно признавались позднее, что им сложно работать вдвоем после выяснения отношений. 50-летний актер заявил в интервью Надежде Стрелец, что они "хорошо потерлись".

Впрочем, давнюю коллегу Максим считает прекрасной артисткой. Однако подробности конфликта упустил.

"Я просто сказал: "Какой мне танец перед вами станцевать, чтобы меня хотя бы учитывали". И все, и вспыхнула. Ну, вспыхнула, потушили, все нормально", – туманно сообщил артист.

Хотя с детства Аверин мечтал поработать с Яковлевой. В 14-летнем возрасте он упросил отца взять его на съемки на Старом Арбате (отец был декоратором "Мосфильма"). Там Максим увидел будущую звезду "Каменской". Родитель представил сына и сообщил, что тот желает стать артистом и обожает Елену.

"От волнения стал задавать глупые вопросы, а Яковлева просто предложила выпить чаю. Проходят годы, и вдруг она снимается в сериале "Склифосовский", – говорил артист.

Ранее Аверин рассказывал, как умудряется совмещать напряженный график работы с отношениями.