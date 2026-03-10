Яна Чурикова рассказала, из-за чего навсегда отказалась от уколов ботокса

Курс рубля
Яна Чурикова пережила неудачный опыт в использовании ботокса, уколы которого для себя теперь навсегда исключает. В программе "Как это бывает" телеведущая поведала, что примерно в 35 лет задумалась о косметологической процедуре после слов коллеги, указывавшей на ее активную мимику.
Та постоянно напоминала о том, что морщины вокруг глаз становятся все отчетливее. И Яна, последовав примеру старшего товарища и авторитету, пошла на уколы красоты.
Специалист был опытным, и результаты Яне нравились. Однако затем она оказалась в "ловушке".
"Вдруг в какой-то момент у меня веко падает на глаз", – вспоминает ведущая, описывая индивидуальную реакцию организма.
После этого журналистка решила навсегда исключить ботокс. Хотя другие современные процедуры без длительного периода восстановления для себя не исключает.
Ранее Яна отметила 47-летие, показав себя без макияжа и фильтров.
