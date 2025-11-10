Чурикова показала, как выглядит без макияжа и фильтров

Знаменитость давно разменяла пятый десяток

Телеведущая Яна Чурикова отметила 47-летие откровенным снимком, на котором предстала в естественном виде – без макияжа и какой-либо обработки.

Фото, опубликованное в ее личном аккаунте, было сделано в павильоне популярного шоу "Голос", где телеведущая позировала в привычном красном кресле наставника.

На фотографии звезда запечатлена без косметики, но глаза и часть лица прикрыты большими очками. Даже без грима кожа знаменитости выглядит ухоженной и свежей, а морщины почти незаметны.

Артистка призналась, что уже несколько лет подряд делает подобные снимки в день рождения и превратила это в небольшую традицию.

Поклонники с восторгом отреагировали на публикацию, оставив десятки комментариев с поздравлениями.