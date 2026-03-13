Владимир Гостюхин объявил о завершении актерской карьеры: "Просто надорвался"

Звезда "Дальнобойщиков" говорит, что всему есть предел

80-летний Владимир Гостюхин, сыгравший Федора Ивановича в сериале "Дальнобойщик", подтвердил, что уходит из кино. Последней работой артиста стала картина "Мой дед", вышедшая в прошлом году. В эфире программы "Малахов" актер признался, что решение далось непросто, но он чувствует – пора ставить точку.

"Я просто надорвался! Всему наступает предел. Поэтому решил поставить хорошую жирную точку фильмом "Мой дед". Мне очень дорога история моего последнего фильма", – говорит Гостюхин.

На вопрос, не хочет ли он сниматься в рекламе, как многие коллеги, артист поделился хитростью: от назойливых предложений он избавляется, называя такую сумму, после которой ему уже никто не звонит.

Впрочем, супруга актера Алла уверена, что это не финал. Она считает, что мужу просто нужно время на отдых и здоровье, а потом он еще вернется на сцену.

С Аллой Гостюхин прожил больше четверти века, хотя ушел к ней из прошлой семьи. Она сразу ему понравилась. Чувствами Владимир начал проникаться уже в ходе работы. А затем развелся с супругой, с которой жил 20 лет.

"<..> живем сейчас с Аллой. Она хороший друг, всегда рядом", – поделился артист.

Сам телеведущий Андрей Малахов, к слову, пытался переубедить Гостюхина, считая, что тот еще не сыграл всех своих ярких ролей. Но актер остался при своем.