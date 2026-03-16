У певицы Марины Хлебниковой нашли опухоль

Поклонники сильно переживают за знаменитую исполнительницу

У известной российской исполнительницы Марины Хлебниковой выявили новообразование в области нижней челюсти. Об этом сообщил Telegram-канал "112", ссылаясь на собственные источники.

По имеющимся данным, речь идет о доброкачественной опухоли, однако ситуация требует серьезного медицинского вмешательства. Врачам предстоит провести сложную операцию, которая должна предотвратить возможные осложнения. Медики предупреждают, что без хирургического лечения заболевание может привести к заметной асимметрии лица, деформации челюсти и проблемам с зубами.

Новости о состоянии певицы вновь привлекли внимание поклонников и сильно их обеспокоили. Многие помнят, что прошлой осенью в СМИ активно обсуждали слухи о здоровье артистки. Тогда появлялась информация, будто Хлебникова продолжает выступать на сцене, несмотря на рекомендации врачей. Писали, что звезде запретили переутомляться, потому что у нее якобы обнаружили повышенную хрупкость костей.

Однако концертный директор звезды Данила Прайс тогда категорически опроверг подобные сообщения. Он заявил, что распространяемая информация не соответствует действительности и назвал ее обычным вбросом.

