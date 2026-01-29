Британка списала смертельную болезнь на обычную простуду и лишилась ноги

Женщина пережила несколько операций и теперь мечтает вернуться к активному образу жизни

Жительница Великобритании ошибочно приняла симптоматику смертельно опасной инфекции за рядовую простуду, в итоге лишившись ноги. Теперь она занимается любимым плаванием с протезом, пишет Mirror.

Во время поездки в Альпы Фридель де Бер почувствовала недомогание. Спустя несколько дней она лишилась сознания, а затем у нее на лодыжке образовались темные волдыри. В больнице, куда ее срочно отвез супруг, диагностировали стрептококк А, который перешел в некротизирующий фасциит ("болезнь плотоядных" – быстрое разрушение ткани из-за так называемых "мясоедных бактерий – прим. ред.).

13 февраля 2023 года Фридель ввели в искусственную кому на восемь дней, чтобы удалить как можно больше инфицированной ткани. В итоге одна нога почти осталась без кожи. 21 числа Фридель очнулась – все еще с температурой, что говорило о сохранении инфекции.

Затем медики объяснили, что ногу необходимо ампутировать ниже колена. Фридель согласилась – знала, в каком состоянии нога и понимала все последующие трудности.

24 февраля была проведена ампутация. Однако у Фридель продолжалась лихорадка, вызванная вторичной инфекцией, и 3 марта ей провели ампутацию выше колена. После операции лихорадка спала, хотя пациентка чувствовала себя очень слабой и почти не могла самостоятельно сидеть.

К середине марта она смогла самостоятельно пересесть в инвалидное кресло. А в мае уже сделала первые самостоятельные шаги – чтобы вернуться в июле домой на постоянное проживание. Протез необходимо было снимать из-за постоянного появления пролежней на культе, чтобы кожа зажила. По признанию Фридель, это было самым сложным и неприятным делом – еще хуже, чем сама ампутация.

"В итоге я сказала врачам, что еще не совсем вернулась к нормальному состоянию, потому что ходила только 40% времени. Они решили, что бедренная кость немного длинновата и образует рану", – призналась она.

Поэтому в феврале 2025-го Фридель ампутировали еще 4 см от бедренной кости. Пришлось заново учиться ходить с протезом. В больнице она оставалась до июля, пока рана заживала и она заново училась ходить с протезом.

Фридель научилась плавать и кататься на байдарке с протезом. Теперь она мечтает вернуться к активному образу жизни и собирает средства на спортивный протез колена.